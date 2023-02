Ana Girardot, maman en situation difficile avec son fils Jazz : cri du coeur poignant

L'aventure de la parentalité est un défi difficile à relever. Ana Girardot et son mari Oscar Louveau l'ont réussi. L'épopée a démarré le 4 décembre 2020 avec la naissance de leur premier enfant, un garçon répondant au doux nom de Jazz. Depuis, le couple a pris ses marques dans cette nouvelle famille et a apprivoisé bébé, tout premier fruit de son amour. Complètement gagas, les parents peinent à imaginer à quoi la vie ressemblait avant mais le quotidien d'aujourd'hui est aussi rythmé par quelques difficultés.

Ce jeudi 23 février, Ana Girardot a pris la parole sur son compte Instagram. En story (voir notre diaporama), la comédienne de 34 ans a partagé l'un des coups durs qu'elle vit avec son fiston. Comme la grande majorité des parents, Ana Girardot a dû reprendre le chemin du travail après un congé maternité bien mérité. Mais mener une vie de comédienne a ses avantages comme ses inconvénients, l'éloignement notamment.

Elle a donc posté un cliché de son petit garçon, dont on ne voit que les adorables bouclettes blondes, en plein Facetime avec elle. En guise de légende, un texte poignant et encourageant pour tous ceux qui, comme elle, se retrouvent parfois privés de leurs bambins pour des raisons professionnelles : "Big love à toutes les mamans et papas qui travaillent loin de leurs amours, écrit-elle. Parfois on part travailler parce qu'il le faut et parce qu'on aime ce que l'on fait. Mais être éloigné de ses enfants pendant longtemps est parfois difficile. Alors j'envoie de l'amour à toutes et tous et de la force pour continuer à bien travailler !"

Un post-partum difficile

Après la naissance de son fils, Ana Girardot a elle aussi subi les affres du post partum. Elle avait beau aimer inconditionnellement son enfant, elle ne pouvait pas s'empêcher de broyer du noir et d'avoir des pensées négatives, fait très courant chez les jeunes mamans : "Comme beaucoup de maman, j'ai connu des moments de solitude, de fatigue, de stress et il y a un côté tabou, on n'ose pas trop en parler. J'étais presque honteuse de ressentir certaines choses envers mon enfant et puis j'ai fait des recherches et je suis tombée sur des récits de mères. Elles ressentaient la même chose et c'était important de déculpabiliser les gens." Heureusement, tout a fini par rentrer dans l'ordre !