Ana Girardot maman au coeur de l'horreur avec son fils Jazz : une expérience inédite et folle

Délirante dans La Flamme, se mettant à nu dans La Maison, Ana Girardot s'attaque désormais à un sujet délicat en tant que réalisatrice, le baby blues, à travers une fiction sonore disponible sur MyCanal intitulée Babyphone. Une thématique d'autant plus forte qu'elle l'a vécue quand elle est devenue maman pour la première fois en 2020, comme 15 à 40% des femmes. Elle en parle dans les colonnes de Nice-Matin.

"Comme beaucoup de maman, j'ai connu des moments de solitude, de fatigue, de stress et il y a un côté tabou, on n'ose pas trop en parler. J'étais presque honteuse de ressentir certaines choses envers mon enfant et puis j'ai fait des recherches et je suis tombée sur des récits de mère. Elle ressentait la même choses et s'était important de déculpabiliser les gens", explique l'actrice de 34 ans.

Son jeune fils a participé à son thriller !

Pour en parler, la fille des comédiens Hippolyte Girardot et Isabel Otero a choisi un format très particulier : un thriller audio ! "Le film d'horreur permet d'aborder le sujet autrement, d'en prendre conscience et d'en parler librement", confie cette passionnée du genre. Un tournage audio, une expérience folle et inédite : "On avait un micro sur le front, dans les oreilles, et la tête qui nous servait de micro était au bout d'un pic. (...) J'ai utilisé les vrais sons de mon enfant, que j'avais enregistré durant ses premiers mois pour en garder un souvenir, comme élément sonore."



Sur son compte Instagram, elle avait partagé des images de ce tournage original avec un poupon plus vrai que nature et une équipe en or, comprenant notamment ses célèbres parents mais aussi Félix Moati, Lyna Khoudri et Niseema Theillaud qui n'est autre que la maman de Marion Cotillard.