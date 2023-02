Diaporama : Ana Girardot, maman en situation difficile avec son fils Jazz : cri du coeur poignant

1 / 19 Ana Girardot, maman en situation difficile avec son fils Jazz : cri du coeur poignant

5 / 19 "Big love à toutes les mamans et papas qui travaillent loin de leurs amours, écrit-elle. Parfois on part travailler parce qu'il le faut et parce qu'on aime ce que l'on fait" Ana Girardot en Facetime avec son fils Jazz © Instagram

6 / 19 "Mais être éloigné de ses enfants pendant longtemps est parfois difficile. Alors j'envoie de l'amour à toutes et tous et de la force pour continuer à bien travailler !" Ana Girardot - Avant-première du film "La Maison" à l'UGC Ciné Cité Les Halles à Paris le 8 novembre 2022. © Pierre Perusseau / Bestimage © BestImage, Pierre Perusseau / Bestimage

7 / 19 Un cri du coeur qui parlera sûrement à beaucoup de parents. Ana Girardot - Cérémonie d'ouverture de Mon premier festival cinéma jeune public au Forum des images à Paris, France, le 26 octobre 2022. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

