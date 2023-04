Anabel (Mariés au premier regard) : Malnutrition, grosse perte de poids... bouleversantes révélations sur son passé

Anabel (33 ans) et Fabrice (43 ans), compatibles à 74%, ont eu un véritable coup de coeur lors de leur rencontre à Gibraltar. Les candidats de Mariés au premier regard 2023 se sont donc unis devant leurs proches et étaient sur un petit nuage. Seule ombre au tableau ? La complicité du beau brun avec Céline, sa meilleure amie, qui a quelque peu inquiété la brunette. Cela va-t-il tout remettre en question ?

La soirée du mariage s'est poursuivie pour les tourtereaux. Deux amies de Fabrice sont venues se présenter et très vite, elles ont souligné à Anabel que son mari avait beaucoup d'amies filles. Mais elles ont vite assuré qu'il s'agissait de simples amitiés. De quoi rassurer la jeune femme avant sa première danse avec Fabrice. Ils ont ensuite découvert leur chambre pour leur nuit de noces. Sans hésitation, ils ont souhaité dormir dans le même lit. "Je trouve ça très sensuel de retirer ses boutons et de voir son dos se découvrir", a confié le jeune homme après avoir aidé sa belle à déboutonner sa robe. C'est dans les bras l'un de l'autre qu'on les quittés, puis retrouvés le lendemain. Une nuit câline, mais sans plus !

De tristes confidences

Au petit-déjeuner, Anabel s'est confiée sur une partie de son enfance difficile dans les favelas. "C'est surtout que je perdais beaucoup de poids, parce que je n'étais pas nourrie comme il fallait. On me gardait dans des lieux insalubres. Ce n'était pas possible. Je pense que si je n'avais pas été adoptée, je ne serais pas là", a-t-elle confié. Des déclarations qui ont touché Fabrice.

Ils sont ensuite partis à l'aéroport pour leur voyage de noces à Dakhla (au Sahara Occidental). Mais ils ont eu la mauvaise surprise d'être bloqués lors de leur escale au Maroc. Vont-ils arriver à destination ? La suite, au prochain épisode.