Anaïs Camizuli, accouchement traumatisant : sa soeur réveille des souvenirs

Lundi 22 juin 2020, Anaïs Camizuli (32 ans) est devenue tante pour la première fois. Sa petite soeur Manon (28 ans) a accouché de sa petite fille Meylie. Et les circonstances de cette venue au monde ont rappelé de mauvais souvenirs à la maman de Kessi (11 mois).

La gagnante de Secret Story 7 (2013) n'a jamais vraiment raconté son accouchement. Mais elle n'a jamais non plus caché qu'il n'avait pas été simple. Mais ce jeudi 25 juin 2020, les fans d'Anaïs Camizuli ont pu se faire une petite idée du moment difficile qu'elle a traversé. La Marseillaise a admis auprès de ses abonnés Instagram que sa soeur et elle avaient eu le même accouchement : "Ma soeur vous raconte son accouchement. J'en ai des frissons, parce qu'on a vécu le même accouchement. Tout pareil, on n'est pas jumelles, mais on est très connectées. À la maternité, elle a eu la même chambre que moi. (...) On a vécu exactement la même chose. Ma soeur, je voulais dire que je suis fière de toi et de ma filleule. Vous avez été deux guerrières comme on l'a été Kessi et moi."

Une césarienne en urgence pour Manon

Manon Camizuli a en effet dévoilé les détails de la naissance de Meylie en story Instagram. La belle brune a tout d'abord expliqué qu'à l'origine, son terme était prévu pour le 19 juillet. Mais elle a "fissuré la poche des eaux et a perdu le bouchon muqueux", deux signes que l'accouchement pouvait arriver de façon imminente. Son compagnon Nicolas et elle se sont donc rendus à la maternité pour vérifier que tout allait bien. "Quand vous perdez la poche des eaux, ils sont obligés de vous garder parce qu'il y a un risque infectieux. (...) Au moment du monotoring, on s'est rendu compte que la petite n'avait pas aimé une contraction, son coeur s'est ralenti. On m'a gardée pour la nuit donc. On a fait un test pour savoir si j'avais fissuré la poche et c'était le cas. Donc je devais avoir un déclenchement dans les vingt-quatre heures", a poursuivi la jeune femme.

Samedi dernier, les sages-femmes ont donc tenté de faire un déclenchement par tampon. Mais cela n'a pas fonctionné. Il a ensuite été décidé de lui faire un déclenchement par gel. "Première tentative, rien. On était dimanche. (...) Le deuxième gel a été mis à 18h et, un peu après, j'ai passé les pires heures de toute ma vie. J'ai eu de terribles contractions et la petite ne les supportait pas. (...) Son coeur ralentissait", a expliqué Manon. On lui a posé la péridurale aux alentours de 23h, tout en continuant à surveiller le coeur de sa fille. Mais vers minuit, 1h du matin, son coeur a commencé à ralentir, sans revenir à la normale. Manon a donc eu une césarienne d'urgence.

Fort heureusement, la petite est née en bonne santé et aujourd'hui, les jeunes parents sont sur un petit nuage. De quoi rassurer Anaïs Camizuli.