Anaïs Camizuli, un nouveau bébé dans sa vie : sa soeur Manon a accouché

Un nouveau bébé vient de voir le jour dans la famille d'Anaïs Camizuli, il s'agit de Meylie, née lundi 22 juin 2020, à 2h42 du matin. La gagnante de Secret Story en 2013 est devenue tante. Sa soeur Manon et son compagnon ont accueilli leur petite fille.

Pour le moment, la jeune maman n'a annoncé la grande nouvelle qu'en story Instagram, mais Anaïs Camizuli, trop heureuse, a carrément posté une photo sur compte Instagram, lundi 22 juin. On peut y voir le nouveau-né, le visage caché par un émoticône coeur et lire un message adorable : "Mon amour à Marraine, Meylie. Marraine est fière de toi petite guerrière, je t'aime très fort et j'ai hâte de pouvoir te prendre dans mes bras et de te présenter Kessi [sa fille âgée de 10 mois, NDLR] qui pendant neuf mois à fait plein de bisous sur le ventre de maman... Manon Camizuli et Niko Ramos, je vous aime, félicitations mes amours."

En janvier, Anaïs Camizuli se réjouissait de devenir tante. Elle avait écrit, en légende d'une photo de sa soeur et de son compagnon qui mettait en avant leur échographie : "Je suis la plus heureuse du monde. Félicitations mes amours @manoncamizuli & @niikoramos, vous me faites le plus merveilleux des cadeaux, marraine. Ma soeur ma vie, ma jumelle, on va vivre notre rêve de petites filles : élever nos enfants ensemble... Un rêve qui se réalise. La famille, rien de plus important."

Cette heureuse nouvelle survient quelques jours après le scandale We Events qui a eu pour conséquences de voir Anaïs Camizuli quitter l'agence avec laquelle elle travaillait. Après les nuages revient toujours le soleil.