Anaïs Camizuli amincie : elle succombe à une technique miraculeuse et coûteuse

Les réseaux sociaux regorgent d'images parfaites d'influenceurs et autres personnalités connues. Mais comment faire pour avoir une silhouette zéro défaut ? Si la chirurgie esthétique est devenue monnaie courante, les stars sont nombreuses à se diriger aujourd'hui vers des méthodes beaucoup plus naturelles. Parmi elles, on peut trouver la cryolipolyse. Il s'agit d'une technique consistant à éradiquer son amas graisseux grâce au froid et cette dernière semble faire ses preuves. Une seule séance suffirait pour détruire jusqu'à 30% de graisse et différentes zones peuvent êtres traitées, de quoi recueillir de plus en plus d'adeptes.

Anaïs Camizuli est la dernière en date à y avoir succombé. Sur Instagram ce lundi 20 juillet 2020, la maman de Kessi a filmé sa dernière séance, faisant au passage la promotion de l'institut qui la suit, L'Instant Cryo basé à Marseille, où elle vit. Très satisfaite du résultat visible sur son ventre, elle explique avoir déjà réussi à s'amincir en un rien de temps. "C'est ma troisième séance, j'ai commencé à 82 cm de tour de taille et je suis à 75,5 cm. Incroyable", commente-t-elle, bluffée.

Un procédé miraculeux mais qui a tout de même un coût. En effet, Anaïs Camizuli débourse un peu plus de 100 euros pour chacune de ses séances, mais certains instituts vont même plus loin. Eh oui, selon la machine et la zone à traiter (ventre, cuisses, bras, dos, double menton... tout peut y passer), il est possible d'avoir à payer jusqu'à 600 euros la séance, sachant qu'il est conseillé d'avoir recours à plusieurs passages pour obtenir des résultats définitifs. Elles sont nombreuses à avoir opté pour la cryolipolise : Caroline Receveur, Inès de Koh-Lanta et d'autres encore... S'il ne faut plus souffrir pour être belle, il faut donc en tout cas beaucoup dépenser !