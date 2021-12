Anaïs Camizuli de nouveau hospitalisée : les tristes conséquences pour sa fille Kessi

Nouveau coup dur pour Anais Camizuli. Un peu plus de deux mois après son hospitalisation à cause d'une infection, la gagnante de Secret Story 7 (2013) est contrainte de retourner à l'hôpital comme elle l'a confié sur son compte Snapchat, le 30 novembre 2021.

"Prise de sang, mon infection est de retour", a tout d'abord écrit Anaîs Camizuli. Elle a ensuite précisé qu'elle était sous antibiotiques et que son état de santé l'épuisait. "J'ai rendez-vous à la clinique demain matin pour voir si le traitement suffit", a poursuivi la belle Marseillaise de 33 ans. Malheureusement, les médicaments n'ont semble-t-il pas été efficaces puisque, peu de temps après, elle a précisé qu'elle devait être hospitalisée ce mercredi 1er décembre, en début d'après-midi. "J'ai l'impression que Kessi le ressent. Je ne lui en ai pas parlé car elle est hyper sensible. Quand elle sait que je suis malade, elle se met à pleurer. Alors, même si je raconte tout à ma fille, ce genre de choses j'évite car je sais qu'elle va être hyper triste", a-t-elle avoué à ses abonnés. Une situation encore plus difficile à vivre pour la jeune maman donc. Nul doute qu'elle donnera des nouvelles dès que possible afin de ne pas inquiéter davantage ses fans.

Le 28 septembre dernier, Anaïs Camizuli avait révélé qu'elle était à l'hôpital à cause d'un "petit souci de santé". Les internautes ont pu la voir allongée sur son lit d'hôpital, sous perfusion. Ils ont ensuite appris qu'une infection était à l'origine de tous ses maux. "Le docteur m'a expliqué que ça fait environ six mois que j'ai une infection dans mon corps. Je ne m'en suis pas rendue compte donc ça fait six mois que mon corps se bat contre cette infection. Lundi matin je me suis réveillée très fatiguée. Je suis allée manger et je commençais à avoir des courbatures partout, les jambes lourdes, des frissons partout. Je me suis dit que j'allais me faire tester le lendemain matin. (...) Mardi matin je suis allée me faire tester et j'étais négative. Mais je n'étais tellement pas bien que je suis allée à l'hôpital. Et mon bilan sanguin a révélé une grosse infection", avait-elle expliqué.

Anaïs Camizuli avait heureusement été hospitalisée à temps, car cela aurait pu être plus grave. A l'époque, elle avait dû rester quatre jours sous surveillance.