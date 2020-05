Anaïs Camizuli moquée par Adrien Laurent : "J'espère te croiser..."

La dernière émission de télé-réalité d'Anaïs Camizuli remonte à 2018. La jeune femme de 31 ans révélée dans Secret Story 7 en 2013 était simplement venue passer deux jours sur le tournage des Anges 10. Depuis, elle se concentre sur sa vie personnelle. Après son mariage avec Sultan, elle a eu une petite fille prénommée Kessi (née le 25 juillet 2019) et mène sa vie paisiblement, de son côté. Mais de temps en temps, certains candidats de télé-réalité jugent bon de s'en prendre à elle. Malheureusement pour eux, la Marseillaise n'a pas perdu son franc-parler légendaire.

Sur Instagram, Adrien Laurent s'est ainsi moqué de la réaction d'Anaïs Camizuli lors de l'élimination de son meilleur ami Eddy, dans Secret Story. Manque de chance, des internautes ont envoyé ses vidéos à la jeune maman. Très vite, elle a donc pris le temps de réagir. Ce vendredi 8 mai 2020, elle a partagé les images de l'ancien candidat des Anges et des Princes afin que ses fans sachent de quoi elle parlait. Elle a ensuite répondu à l'ancien petit ami d'Elsa Dasc.

"Cher Adrien Laurent. Jusqu'à maintenant, je ne te connaissais pas. Je t'ai vu à la télé, dans des émissions de télé-réalité. D'ailleurs, tu n'as marqué personne. Pas de personnalité, à part faire des pompes et des tractions pour essayer d'être plus gonflé... Mais je crois que ça t'est monté au cerveau", a confié Anaïs Camizuli dans un premier temps. Elle a ensuite rappelé qu'elle faisait sa vie de son côté, sans rien demander à personne, alors qu'Adrien Laurent semblait être en manque de buzz. "Continue, si tu as besoin de buzz, dis moi, je t'aide. Et si tu as besoin de faire une télé-réalité, je peux contacter des productions. Mais il faudra surement que tu te mettes en couple, mais je pense que ça ne te dérange pas. J'espère te croiser vite avec mon mari et on verra si en face d'un homme, tu rigoleras comme tu rigoles là", a poursuivi Anaïs.

Elle a ensuite livré un constat déconcertant sur le milieu de la télé-réalité, qui la rebute au plus haut au point, et a incité ses abonnés à ne pas suivre l'exemple des personnes qui se comportent comme Adrien Laurent, qu'elle a qualifié de "trou du c**".