Anaïs Delva maman pour la première fois : la chanteuse dévoile le prénom de son bébé et une photo intime

Une naissance un an après une fausse couche

C'est en avril dernier qu'Anaïs Delva avait annoncé sa grossesse . Mais avant cela, la chanteuse a vécu une terrible épreuve : elle a été victime d'une fausse couche en août 2021. Le 29 mai dernier à l'occasion de la fête des Mères, la jeune femme avait partagé sa douleur avec ses abonnés en écrivant ce long message : "Je pense à ma petite Alma, ma petite fille que j'ai portée et perdue in utero l'an dernier. Je pense à mon entrée, sereine, dans le 2nd trimestre de grossesse et à sa mort foetale tardive et asymptomatique survenue peu de temps après, dont on ne connaîtra jamais la cause. Je pense à l'interminable silence qui a précédé le moment où le médecin m'a annoncé que c'était fini. Et à ce 31 août 2021 où j'ai accouché de son petit corps sans vie..."

Un an après ce triste épisode, Anaïs Delva va pouvoir goûter à sa nouvelle vie de maman grâce à Livio. On lui souhaite beaucoup de bonheur, à elle, à son chéri et à leur petit bout de chou !