Anaïs Demoustier et Valérie Donzelli : un célèbre acteur est le père de leurs enfants

Elles ne sont pas liées que par leur amour du cinéma, ni même pas leur filmographie. Anaïs Demoustier et Valérie Donzelli, qui ont collaboré ensemble en 2015 sur le drame Marguerite et Julien, ont également un homme en commun. Et figurez-vous que Monsieur est loin d'être un étranger. Il était d'ailleurs présent, lui aussi, sur le plateau de tournage du film précédemment cité... puisqu'il interprétait le rôle principal !

Ce comédien, c'est Jérémie Elkaïm. S'il a été la vedette de Valérie Donzelli dans de nombreux films, dans La Reine des pommes par exemple ou dans Main dans la main, avec Valérie Lemercier, l'acteur de 43 ans a surtout été le partenaire de vie de la réalisatrice. Ils ont même eu deux enfants, Rebecca et Gabriel, un fils qui a été "gravement malade", dont l'histoire compliquée a inspiré celle de La guerre est déclarée, en 2011.

Le long-métrage, récompensé à Gijón, Cabourg, Hong Kong et Palm Springs, racontait la bataille d'un couple de jeunes parents qui tentent de sauver leur garçon, atteint d'une tumeur rare au cerveau. "La Reine des pommes est un film qui parle d'une rupture et que j'ai fait à un moment où je me sentais déprimée, expliquait Valérie Donzelli, comme le rappelle Allociné. La Guerre est déclarée participe du même processus : utiliser quelque chose que j'ai vécu de manière triste pour en faire quelque chose de positif. Le film est resté en gestation longtemps au fond de moi et à un moment donné, j'ai compris que c'était le moment de le faire."

Suite à cette séparation, Jérémie Elkaïm a été en couple avec Anaïs Demoustier, avec qui il a une fille. La chronologie de sa vie sentimentale est très incertaine. On ignore, d'ailleurs, s'il est toujours amoureux de celle qui fut sa Marguerite au cinéma, récemment aperçue dans Les amours d'Anaïs. En juin dernier, en tout cas, c'est avec Valentine Catzéflis, une autre comédienne, qu'il assistait à un match de tennis dans les tribunes de Roland-Garros, à Paris. Or, elle a, elle aussi, joué à deux reprises pour Valérie Donzelli, dans La guerre est déclarée et dans Main dans la main. Mais qui sait ? Ils sont peut-être simplement, tous deux, très fans de raquettes et de terre battue...

Retrouvez Anaïs Demoustier dans le film "La Villa", le 25 octobre 2021 sur France 3.