Anaïs Grangerac enceinte : douce parenthèse avec son mari Damien, leur bébé arrive très bientôt

Bientôt, très bientôt, Anaïs Grangerac et son mari Damien seront les heureux parents d'un petit bébé, un moment que le couple attend avec la plus grande impatience.

Le week-end dernier, l'animatrice de TF1 enceinte de son premier enfant et sa moitié ont décidé de s'offrir un week-end détente non loin de Paris, dans le Val d'Oise, une douce parenthèse que la future maman a illustré sur sa page Instagram. Au programme, piscine près du feu, soins pour le bien-être et bien évidemment des câlins en amoureux. "Bien arrivés dans notre cocon de douceur. Nous avions à coeur de prendre le temps de profiter juste tous les 2 ce week-end avant de connaître le plus grand chamboulement de notre vie ! a commenté Anaïs Grangerac dans sa publication. Un grand merci à @domainedesvanneaux pour l'accueil, la gentillesse et pour prendre aussi bien soin de nous sur ces 2 jours. De quoi déconnecter en douceur à qq kms de la maison (ordre de la mater haha !) : et ça fait tellement de bien ! Je vous souhaite un bon week-end les amis !"