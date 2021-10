Anaïs Grangerac enceinte : baby bump moulé pour un jour spécial, une star de DALS "tata stylée"

C'est en juin 2021 qu'Anaïs Grangerac a annoncé être enceinte de son premier enfant. Depuis, la belle animatrice de 33 ans partage de tendres instants de sa grossesse. Comme le 3 octobre 2021, jour où elle a publié sur Instagram de nouvelles photos d'elle et ses proches célébrant sa baby shower !

Des ours en peluche XXL, des ballons dans les tons blancs, dorés et marrons, un joli panier en osier, des cubes transparents avec l'inscription "baby"... Nul doute, c'est bien la célébration de l'arrivée prochaine de son bébé qu'elle célèbre. Pour l'occasion, Anaïs Grangerac s'affiche radieuse. La belle a opté pour une robe kaki courte et à manches longues signée Kookai et vendue au prix de 119 euros. Une tenue moulant son joli ventre arrondi. Plus encore, la future maman porte une ceinture de la même marque, toujours kaki et qui coûte 49 euros. Enfin, c'est perchée sur des escarpins dorés de chez Cosmo Paris, qui les propose à 150 euros sur son site, qu'elle s'affiche.