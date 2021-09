Anaïs Quadratus (Secret Story) et Benjamin séparés : confidences sur leur rupture douloureuse

Anaïs Quadratus a connu bien des épreuves dernièrement. Après avoir affronté la mort de son papa fin août, la candidate de Secret Story (2016) a annoncé qu'elle s'était séparée de Benjamin, avec lequel elle vivait une histoire d'amour depuis près de sept ans. Interrogée sur le sujet le 26 septembre 2021, la jeune femme de 25 ans s'est confiée en story Instagram.

La soeur jumelle de Manon avait un peu de temps devant elle, elle a donc organisé une séance de questions/réponses avec ses abonnés. L'occasion pour les personnes qui la suivent de lui poser quelques questions sur son ancien petit ami Benjamin. Tous deux se sont en effet séparés récemment et, comme Anaïs l'a dévoilé, elle est à l'origine de cette rupture. "Comme toutes les séparations, c'est compliqué. Mais c'était voulu de ma part", a-t-elle écrit.

Mais pour l'heure, l'ancienne habitante de la Maison des Secrets n'est pas encore prête à dévoiler les raisons de cette séparation. Elle a toutefois promis aux internautes de leur en parler quand elle serait enfin prête à aborder le sujet. "Il faut déjà vivre avec, repartir de zéro et ce n'est pas simple non plus. Alors s'il vous plaît, un peu de temps. Et pour celles qui demandent, oui c'est définitif", a-t-elle précisé. Cela ne veut pas dire pour autant qu'ils sont en mauvais terme. Tous deux ne se détestent pas comme elle l'a dit et heureusement, car ils ont des biens et des proches en commun. Leurs vies ne seront donc "pas très loin l'une de l'autre". "On est assez matures et respectueux l'un envers l'autre et envers notre relation pour ne pas se détester et faire les gamins", a-t-elle conclu.