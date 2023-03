Andre Agassi et Steffi Graf : leur fils Jaden totalement in love d'une jolie blonde, déclaration enflammée pour son anniversaire

Lorsque l'on né en étant le fils d'Andre Agassi et de Steffi Graf il y a de bonnes chances pour que l'on reçoive un don pour le sport et c'est exactement ce qui est arrivé à Jaden. À 21 ans, le beau blond fait déjà partie des stars de son université de Californie du sud où il a intégré le programme de baseball. Un choix qui a particulièrement rendu heureux son père et ancienne star du tennis, aujourd'hui âgé de 52 ans. "Je suis très fier de qui il est (...) Je suis juste fier de le regarder jouer. il n'a même pas à bien jouer pour que j'apprécie le voir jouer", a-t-il déclaré au moment de l'arrivée de son garçon dans cette université.

Depuis, tout semble parfaitement se passer pour le grand frère de Jaz, qui est elle bien plus attirée par les sports d'hiver. Jaden a même trouvé l'amour, comme il l'a annoncé sur son compte Instagram lors d'une journée très spéciale pour les amoureux, la Saint-Valentin. Une journée que le fils de Steffi Graf a choisi pour faire une belle déclaration à Catherine, celle qui fait battre son coeur. Sur son compte Instagram, il a partagé une photo de son couple en écrivant simplement "Je t'aime" dessus et ainsi officialiser leur belle relation. Sur un second cliché, on peut voir qu'il a également offert un superbe bouquet de fleurs à la jolie blonde, sur lequel un petit mot rempli de "Je t'aime" est installé.

Jaden a déjà un petit surnom pour sa copine

Visiblement très romantique, Jaden Agassi n'allait pas s'arrêter en si bon chemin ! Le fils des deux légendes du tennis, qui passe beaucoup de temps avec son père, n'a pas oublié de souhaiter un bon anniversaire à sa chérie, qui est donc née le 2 mars. Dans sa story sur Instagram (qui est à retrouver dans le diaporama), la future star du baseball a publié un joli selfie de Catherine et lui lors d'une belle journée à la plage et sous le soleil. "Joyeux anniversaire !!! Je t'aime Rini", écrit-il en ajoutant une série d'emojis envoyant des baisers en forme de coeur.

Toujours aussi amoureux, le fils d'Andre Agassi et Steffi Graf n'a pas hésité à adresser une nouvelle belle preuve d'amour à Catherine le jour de son anniversaire !