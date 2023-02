Andre Agassi et Steffi Graf : Leur fils Jaden star en devenir, le beau gosse rend son père très satisfait

On dit souvent que les chiens ne font pas des chats et cet adage semble parfaitement coller à la famille d'Andre Agassi et Steffi Graf. Il faut dire qu'avec des parents pareils, les enfants avaient de bonnes chances d'être dotés de talents pour le sport. Véritables stars du tennis, les deux tourtereaux se sont rencontrés à la fin des années 1990 et depuis, ils ne se sont plus quittés. Ils décident de se marier sur un coup de tête à Las Vegas (où ils résident depuis plusieurs années) en 2001, seulement quelques jours avant la naissance de leur premier enfant, Jaden. Deux ans plus tard, c'est leur fille Jaz qui vient au monde, en octobre 2003.

Des enfants qui ont depuis bien grandi, notamment Jaden, qui à 21 ans est déjà un grand et beau garçon. Si l'on pouvait s'attendre à ce qu'il se tourne naturellement vers le tennis, le jeune homme a pris le contre-pied de ses parents en se lançant à fond dans le baseball, l'un des sports les plus populaires aux États-Unis. Bien lui en a pris puisqu'il fait désormais partie de l'équipe des Trojans de l'université de Californie du Sud. Une équipe prestigieuse et qui pourrait permettre au fils d'Andre Agassi et de Steffi Graf de devenir un joueur professionnel un jour. D'ailleurs, la saison bat son plein, comme ce dernier l'a rappelé sur Instagram. Déjà suivi par plus de 15.000 abonnés, il a publié le 22 février deux photos de lui en pleine action pendant un match. "C'est ce moment de l'année", écrit-il pour rappeler que les matchs importants approchent à grands pas.