Diaporama : Andre Agassi et Steffi Graf : Leur fils Jaden star en devenir, le beau gosse rend son père très satisfait

1 / 13 Andre Agassi et Steffi Graf : Leur fils Jaden star en devenir, le beau gosse rend son père très satisfait

2 / 13 Le fils d'Andre Agassi et Steffi Graf, future star du sport ? Steffi Graf et son mari André Agassi - Longines a organisé un Gala de charité en l'honneur de Steffi (Stefanie) Graf et de André Agassi avec les associations caritatives "Children for Tomorrow" et "The André Agassi Foundation for Education" au Musée Rodin à Paris avec qui la marque célèbre ses 10 ans de partenariat. Longines donnera le coup d'envoi d'une vente aux enchères de montres exclusives en faveur des associations de Steffi Graf et de André Agassi. Paris © Guirec Coadic/Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

3 / 13 Le couple d'anciens joueurs de tennis a la chance d'avoir deux beaux enfants, dont Jaden, devenu un excellent joueur de baseball André Agassi et sa femme Steffi Graf - Longines a organisé un Gala de charité en l'honneur de Steffi (Stefanie) Graf et de André Agassi avec les associations caritatives "Children for Tomorrow" et "The André Agassi Foundation for Education" au Musée Rodin à Paris avec qui la marque célèbre ses 10 ans de partenariat. Longines donnera le coup d'envoi d'une vente aux enchères de montres exclusives en faveur des associations de Steffi Graf et de André Agassi. Paris le 2 juin 2018 © Guirec Coadic/Bestimage © BestImage, Guirec Coadic

4 / 13 Le jeune homme de 21 ans joue actuellement pour Trojans de l'université de Californie du Sud et il semble destiner à un bel avenir Steffi Graf, Andre Agassi et leur fils, Jaden Agassi. © Instagram, jadenagassi

5 / 13 Sur son compte Instagram, il a publié des photos de lui durant un match, avant la mention : "C'est ce moment de l'année" Jaden Agassi en couple. © Instagram, jadenagassi

6 / 13 De quoi rendre fier son père, qui n'a pas hésité à reposter la publication de son fils en y ajoutant deux emojis pour montrer qu'il le soutient et qu'il est très fier de lui Jaden, le fils d'Andre Agassi et Steffi Graf © Instagram, Andre Agassi

7 / 13 Jaden peut compter sur le soutien indéfectible de sa famille, derrière lui depuis le premier jour Exclusif - Andre Agassi et sa femme Steffi Graf donnent des cours de tennis à Las Vegas, Nevada, Etats-Unis, le 23 avril 2022. © BestImage

8 / 13 Jaden Agassi. © Instagram, jadenagassi

9 / 13 Jaden Agassi © Instagram, jadenagassi

10 / 13 Andre Agassi et son épouse Steffi Graf ont célébré le réveillon du Nouvel An au ski. © Instagram, Andre Agassi

11 / 13 Steffi Graf et son mari André Agassi - Longines a organisé un Gala de charité en l'honneur de Steffi (Stefanie) Graf et de André Agassi avec les associations caritatives "Children for Tomorrow" et "The André Agassi Foundation for Education" au Musée Rodin à Paris avec qui la marque célèbre ses 10 ans de partenariat. Longines donnera le coup d'envoi d'une vente aux enchères de montres exclusives en faveur des associations de Steffi Graf et de André Agassi. Paris le 2 juin 2018 © Guirec Coadic/Bestimage © BestImage, Guirec Coadic

12 / 13 Exclusif - Andre Agassi et sa femme Steffi Graf donnent des cours de tennis à Las Vegas, Nevada, Etats-Unis, le 23 avril 2022. © BestImage, Backgrid USA / Bestimage