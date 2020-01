André Manoukian dévoile les problèmes sexuels qu'il a connus par le passé

Dans la quotidienne de Daphné Bürki, Je t'aime etc. sur France 2, l'animatrice et son équipe abordent les sujets de l'amour. Quotidiennement Caroline Diament, Alexandra Hubin ou André Manoukian parlent sans tabou des choses du sexe et n'hésitent pas à partager quelques anecdotes sexuelles avec les téléspectateurs. André Manoukian avait, par exemple, déjà raconté sur le plateau qu'il avait déjà tourné une sextape avec son téléphone portable, mais que sa fille Julie était tombée dessus...

Ce jeudi 9 janvier sur le plateau, Alexandra Hubin, la sexologue, abordait le thème ardu de l'alchimie sexuelle ou plutôt du manque d'alchimie dans un couple ! Dans son analyse, elle évoque "les cerveaux [qui] se connectent" mais pas "les corps". Un problème qu'André Manoukian a déjà du affronter sans sa vie privée. En gardant le total anonymat sur la personne concernée, il a raconté cet épisode de sa vie sexuelle : "Moi, j'ai été très très patient." Une patience qui a visiblement payé puisque André Manoukian a ajouté qu'il avait "bien fait" de travailler sur les problèmes de son couple, même si les résultats avaient été "longs" à arriver.

L'émission de Daphné Bürki vient d'entamer une troisième saison en fanfare, ce lundi 6 janvier 2020, avec une première... à poil ! Avec ses chroniqueurs, ils ont animé toute l'émission tout nus : "Je peux vous dire que je suis contente de vous revoir. C'est la troisième saison de Je t'aime etc... Même si j'ai les fesses à l'air, les poils pubiens qui ondulent dans le vent et les tétons au garde à vous, je peux vous dire que nous sommes fiers chaque jour de vous parler d'amour et de sexualité. On jure que nous continuerons à faire ceci car c'est notre projet... et j'ai froid", a claironné Daphné Bürki.