André Manoukian, "un playboy qui s'ignore" : une ex-collègue sous le charme...

André Manoukian n'a pas toujours été le sniper cassant qu'il était à l'époque de La Nouvelle Star. Véritable séducteur, l'ancien chroniqueur de l'émission Je t'aime, etc, diffusée sur France 2 jusqu'en décembre 2020, charmait ses dames sur le plateau du programme. Les invités comme les collègues autour de lui. Parmi elles, la psychologue Caroline Weill. Cette dernière était conviée dans L'instant de Luxe pour répondre aux questions du journaliste Jordan de Luxe et elle n'a pas tari d'éloges sur le pianiste, "un playboy qui s'ignore, une merveille bourrée de charme, d'humour, de tendresse, de tout". Ce portrait très flatteur d'André Manoukian ne dissimule rien d'autre qu'une simple amitié. L'ex-compagnon de Liane Foly est très amoureux de Stéphanie, dont il partage la vie depuis plus de vingt ans : "On s'est connus par la musique. Je lui ai écrit un album qui, hélas, n'a pas marché. Mais, contrairement à toutes les autres artistes pour qui je m'étais investi, emballé – et qui m'ont toutes largué –, Stéphanie est restée, elle, tout en accueillant avec bienveillance les chanteuses avec qui j'ai pu travailler après" avouait-il au magazine Gala.

La relation entre André Manoukian et Caroline Weill est donc on ne peut plus platonique mais pleine d'amitié, comme c'est encore le cas avec le reste de l'équipe de Je t'aime etc : "Je me suis fait des amis, des vrais amis. [...] C'était une très grande amitié qui nous liait tous. On s'est énormément amusés, aussi bien à l'antenne qu'en dehors avec les débriefs de l'émission" a-t-elle révélé à Jordan de Luxe.

Apprendre que France 2 avait décidé de mettre un terme à cette belle aventure télévisuelle a été un choc pour Daphné Bürki et ses chroniqueurs : "On était tristes parce que cette émission marchait très bien donc on était contents, on l'a fait dans la joie. Je me suis toujours dit que je vivais une expérience formidable, que j'avais de la chance et qu'un jour comme tout ça s'arrêterait. Mais j'ai été triste, j'ai pleuré". Un retour de Je t'aime etc est-il envisagé par la chaîne ? Non, au grand dam de Caroline Weill : "Ce serait bien parce que ça fonctionnait bien et que les gens étaient très intéressés par l'amour et la sexualité. On s'est rendu compte de l'impact avec les questions en avalanche qu'on recevait". Elle peut toujours se consoler avec les belles amitiés qu'elle a nouées.