Je t'aime etc, l'ADN de l'émission tronquée : Caroline Diament évoque l'arrêt du programme

Daphné Bürki devra malheureusement prochainement laisser sa case de l'après-midi sur France 2. La direction de France Télévisions a pris la décision de stopper son émission Je t'aime etc. Invitée dans l'émission de Jordan de Luxe sur Non Stop People, lundi 7 décembre, la chroniqueuse Caroline Diament a expliqué pour quelle raison, selon elle, le programme n'a pas été reconduit.

La décision a été annoncée début novembre par Télé Loisirs. Je t'aime etc ne sera plus à l'antenne en 2021. Nos confrères expliquaient que les audiences étaient en cause car, contrairement à Ca commence aujourd'hui présentée par Faustine Bollaert ou Affaire conclue par Sophie Davant, l'émission n'était pas un succès. Mais selon Caroline Diament, la raison pourrait être tout autre.

D'après la snipeuse de Je t'aime etc., la diffusion pourrait ne pas durer au-delà du 15 décembre car les enregistrements se sont arrêtés la semaine dernière. Un arrêt qui la touche beaucoup tant cette expérience était incroyable pour elle. Caroline Diament assure qu'ils étaient une vraie bande et donc qu'elle avait plein de nouveaux amis. "Je n'ai aucun contact avec la chaîne donc je ne sais pas. Avec le confinement, c'est sûr que certains sujets sont devenus un peu plus délicats. Les enfants se sont retrouvés à la maison. Nous avons été obligés d'enlever de la sexualité donc ça a tronqué l'ADN de l'émission", a répondu la blonde de 57 ans.

Caroline Diament a également ajouté que sans le public, son rôle de snipeuse n'était "pas super facile". Pour l'heure, la membre des Grosses Têtes (RTL) n'est pas inquiète concernant son avenir à la télévision. "Si la télé s'arrête, j'ai une source de revenus qui s'arrête mais ma vie ne s'arrête pas", a-t-elle conclu.