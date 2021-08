Andrew Cuomo accusé de harcèlement sexuel : démission choc et "profondes excuses"

Andrew Cuomo a annoncé sa démission mardi 10 août 2021. Accusé de harcèlement sexuel, le gouverneur de l'Etat de New York est dans la tourmente depuis que plusieurs de ses anciennes collaboratrices l'ont accusé d'attouchements, de gestes déplacés et de harcèlement. Après 10 ans et trois mandats à la tête de la Grosse Pomme, Andrew Cuomo a quitté ses fonctions.

Dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux, le sexagénaire a déclaré : "Etant donné les circonstances, la meilleure manière de vous aider est de me retirer." Sa démission sera effective dans 14 jours. Andrew Cuomo a fait l'objet d'une enquête de la procureure générale de New York, Letitia James. Le verdict a été rendu public la semaine dernière. "Les investigations, contenues dans un rapport de 168 pages, concluaient qu'Andrew Cuomo avait violé des lois fédérales et de l'Etat de New-York et harcelé sexuellement onze femmes, dont une majorité de collaboratrices et employées", nous informe l'AFP.

"Les accusations les plus graves ne reposent sur aucune base crédible dans le rapport. Et il y a une différence entre des allégations d'agissements inappropriés et le fait de conclure qu'il y a harcèlement sexuel", a expliqué le politicien, qui a tout de même présenté ses "profondes excuses" aux femmes qui se sont "senties offensées" par son comportement.