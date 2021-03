Andrew Cuomo : Le gouvernement de New York accusé de harcèlement sexuel

Six femmes, toutes d'anciennes collaboratrices, accusent le gouverneur de l'État de New York de harcèlement sexuel. Une enquête est en cours, supervisée par la procureure générale de New York. Andrew Cuomo, lui, reçoit toujours plus d'appels à la démission.

Nouveau scandale politique aux États-Unis ! Andrew Cuomo est accusé de harcèlement sexuel par six femmes. Le gouverneur de l'État de New York a nié leurs allégations, qui font l'objet d'une enquête. La dernière accusation a été révélée ce mardi 9 mars 2021 par le journal The Times Union. Elle est portée par une femme restée anonyme, employée du cabinet d'Andrew Cuomo. Le gouverneur l'aurait touchée de manière inappropriée à la fin de l'année 2020, dans sa résidence officielle située dans la ville d'Albany. Andrew Cuomo s'est exprimé lors d'un point de presse par téléphone. Il a affirmé "ne pas être au courant" de cette nouvelle allégation et répété qu'il attendrait les résultats d'une enquête indépendante, supervisée par la procureure générale de l'État de New York, Letitia James. Cette dernière plaignante rejoint une longue liste de collaboratrices avec qui Andrew Cuomo aurait mal agi. La première à avoir rendu son expérience publique s'appelle Lindsey Boylan et elle était assistante du gouverneur. Ce dernier l'aurait embrassée de force en 2018, puis insisté pour qu'ils aient une relation sexuelle. Les autres accusatrices, Charlotte Bennett, Anna Rush, Ana Liss et Karen Hilton, ont toutes dénoncé l'environnement toxique que le gouverneur Cuomo aurait créé au sein de son équipe, ainsi que des paroles et gestes déplacés allant de questions intimes à des attouchements non-désirés, comme des caresses sur le visage, un baiser sur le front ou un rapprochement corporel forcé. Andrew Cuomo fait désormais l'objet de nombreux appels à la démission, y compris dans son propre camp démocrate. En poste depuis le 1er janvier 2011, le gouverneur new-yorkais achèvera son troisième mandat en 2022. Lors de la dernière élection, Andrew Cuomo avait battu l'ex-héroïne de la série Sex and the city Cynthia Nixon.