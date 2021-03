Diaporama Andrew Cuomo : Le gouvernement de New York accusé de harcèlement sexuel

Andrew Cuomo : Le gouvernement de New York accusé de harcèlement sexuel

Andrew Cuomo, gouverneur de l'État de New York, est accusé de harcèlement sexuel par six femmes.

Une manifestation écrit "C'est terminé, Gouverneur Cuomo" lors d'une manifestation contre gouverneur de l'État de New York, accusé de harcèlement sexuel par six femmes. Le 7 mars 2021.

Andrew Cuomo, gouverneur de l'État de New York, à New York le 8 septembre 2020.

Le président Joe Biden et Andrew Cuomo, gouverneur de l'État de New York, à New York le 11 septembre 2020.