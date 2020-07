Angelina Jolie, ado rebelle : alcool, flirts et cimetières, une amie raconte

Angelina Jolie était une ado rebelle, certes généreuse, mais avant tout anticonformiste. C'est en tout cas le portrait que dresse une ancienne copine rencontrée à la El Rodeo Middle School de Los Angeles, dans les années 1980. Tout en conservant l'anonymat, cette ex-camarade de classe a partagé photos et souvenirs avec le Daily Mail, le 28 juillet 2020.

L'actrice américaine, fille des acteurs Jon Voight et Marcheline Bertrand, et élevée par sa mère en Californie, est présentée comme une ado "anti-Beverly Hills" : "Nous faisions la fête. Nous buvions, fumions des cigarettes et prenions de l'acide. Nous avons erré partout où nous pouvions nous rendre en bus, a rapporté la source du tabloïd anglais. Elle a essayé de faire les choses qui étaient sauvages, qui étaient anti-Beverly Hills. Nous étions habillées en noir et pensions que nous étions des anarchistes. On ne voulait pas conduire de belles voitures et on défendait ceux qui se faisaient harceler à l'école."

À 14 ans, la star oscarisée et interprète de Maléfique aimait se balader dans les cimetières et rêvait de devenir directrice de pompes funèbres, au point de suivre un cours à domicile sur... l'embaumement. "Angelina était du genre obsédée par le suicide et la noirceur. Elle était intéressée par le côté sombre de la vie, si vous voulez."