Angelina Jolie : Son sosie zombie méconnaissable avant les opérations

Fatemeh Khishvand fait partie de ces fans qui sont prêts à tout pour ressembler à leurs idoles. La jeune iranienne âgée de 20 ans, connue sur Instagram sous le pseudonyme de Sahar Tabar, a dépensé sans compter pour que son visage soit similaire, presque trait pour trait, à celui d'Angelina Jolie. Aujourd'hui, force est de constater que c'est un échec cuisant. Avant cela, elle avait pourtant un bien joli minois.

L'actrice qui interprète la sorcière Maléfique dans le film éponyme de Disney, diffusé ce soir sur M6, fait l'objet d'une véritable course à la beauté pour la jeune demoiselle, qui a notamment effectué plusieurs rhinoplasties. En tout, Sahar Tabar serait passée sous les mains de chirurgiens plasticiens à...cinquante reprises ! Si, aujourd'hui, le compte Instagram de l'influenceuse a été supprimé, un autre continue de partager ses photos. Plus de 17 000 personnes y sont abonnées et on y découvre au passage le visage angélique de Fatemeh Khishvand avant ses opérations.

Angelina Jolie : que devient son "sosie zombie", Sahar Tabar ?

La jeune femme a été condamnée, en octobre 2019, à une peine de dix ans d'emprisonnement pour divers motifs. Pays ultra conservateur, l'Iran a accusé Sahar Tabar de "blasphème", d'"incitation à la violence" et de "corruption" envers le jeune public. Celle qui a suivi un régime alimentaire pour perdu du poids et qui portait des lentilles bleues, pour se rapprocher de son modèle Angelina Jolie, a même contracté la Covid-19 derrière les barreaux.

Après 14 mois en prison, Sahar Tabar est sortie du silence et a montré son véritable visage. Elle a affirmé qu'elle n'a jamais voulu ressembler à Angelina Jolie et qu'elle n'a effectué aucune chirurgie. En décembre 2020, elle confiait à la chaîne Rokna : "Ce que vous avez vu sur Instagram n'étaient que des effets spéciaux que j'ai utilisés pour créer cette image. Internet était la solution facile. C'est bien plus simple que de devenir actrice. Je suis certaine de ne jamais plus utiliser Instagram sur mon téléphone". Libre à chacun de la croire ou pas...

Sur le réseau social, la jeune femme était suivie par plus de 400 000 personnes !