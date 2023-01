Annaïg et Alexandre (L'amour est dans le pré) passent un cap : subtile annonce des amoureux

En 2022, l'émission L'amour est dans le pré a une nouvelle fois fait des miracles. Certains agriculteurs qui souffraient de solitude ont en effet réussi à trouver la perle rare. Ce fut le cas pour Alexandre, lequel a eu un véritable coup de foudre pour Annaïg. S'il avait également donné sa chance à son autre prétendante Laura, le jeune homme a rapidement compris que son coeur ne battait que pour la première. Et aujourd'hui, des mois après le tournage, ils forment toujours un couple heureux.

Lors du bilan de l'émission de M6 diffusé le 14 novembre dernier, face à l'animatrice Karine Le Marchand, Alexandre avait même confié vouloir aller plus loin avec son "petit oiseau" comme il aime surnommer Annaïg avec tendresse. "Pour l'instant, elle est une semaine sur deux à la maison. On essaye comme ça et puis on va voir, d'ici la fin d'année, si elle peut venir à la maison" avait-il déclaré, offrant au passage les clefs de chez lui à sa moitié. La jeune femme de 27 ans avait de son côté expliqué qu'elle se renseignait pour trouver un travail dans la région d'Alexandre, elle qui évolue en tant qu'éducatrice dans un foyer pour adolescents.

Et il semblerait que les choses ont pris une tournure favorable pour le couple. Mardi 10 janvier, Annaïg a laissé savoir qu'elle était enfin prête à s'installer de manière permanente chez son homme. En story Instagram, elle a d'abord ironisé sur le fait qu'elle était complètement décoiffée après avoir perdu sa brosse dans l'un de ses cartons. Puis, Annaïg a fièrement dévoilé le coffre d'un camion, rempli à ras bord de ses valises et de cartons contenant toutes ses affaires. Elle commentait en légende : "c'est parti pour un tour", sous-entendant qu'elle en aurait sans doute pour un moment avant d'en finir avec ce déménagement.

Il s'agit naturellement d'une grande étape pour les amoureux qui avaient probablement de plus en plus de mal à se quitter. Dans l'avenir, ils envisagent ensuite de fonder une famille. En revanche, ils n'aspirent pas forcément au mariage pour l'heure.