L'amour est dans le pré : Une prétendante révèle être en couple, son message à l'agriculteur qu'elle convoitait

Cette année, lors de la 17e saison de L'amour est dans le pré, les téléspectateurs ont fait la connaissance du touchant Alexandre. À l'issue de ses speed-datings, l'agriculteur avait jeté son dévolu sur deux jeunes femmes, Annaïg, une Bretonne de 27 ans, et Laura, une Normande de 32 ans. Et très vite, une préférence s'était dessinée. En effet, Alexandre a difficilement caché avoir eu un coup de coeur pour Annaïg, ce dont s'est rendue compte Laura. Au bout de deux jours seulement à la ferme, et une balade à cheval qui a mal tourné la faute à l'ultra-sensibilité de la jeune femme, elle annonçait alors son départ.

"Laura ne me correspondait pas parce qu'elle est hypersensible. Ça ne m'empêche pas de la respecter. (...) Elle a eu sa chance comme tout le monde et le fait que ça n'ait pas marché, ça fait partie de la vie", déclarait Alexandre au cours d'une interview pour Télé Loisirs. Depuis, l'éleveur est toujours en couple avec Annaïg, son "petit oiseau" comme il la surnomme affectueusement. Au bilan de L'amour est dans le pré, les tourtereaux confiaient même envisager d'emménager ensemble et fonder une famille.

Il remplit tous les jours mon coeur de bonheur

Du côté de Laura, tout est bien qui finit bien également ! En effet, à travers un post Instagram, la candidate est sortie du silence pour faire le point sur sa propre aventure, sans amertume aucune envers Alexandre. "L'émission est enfin terminée... Il est temps pour moi de clôturer ce chapitre de ma vie. Ça a été une aventure unique, riche en émotions et qui m'a permise de beaucoup apprendre sur moi, mon caractère, ma personnalité, mes limites, mon évolution. Je suis contente pour Alexandre et Annaïg, qu'ils soient heureux !", a-t-elle écrit.

Mais surtout, Laura a annoncé avoir à son tour trouvé la perle rare. "Je tiens à remercier mon petit chéri rencontré récemment pour tout ce qu'il m'apporte au quotidien, ses attentions, sa douceur, sa bienveillance, sa joie de vivre. Il remplit tous les jours mon coeur de bonheur, de tendresse et d'amour", s'est-elle réjouit avec reconnaissance.