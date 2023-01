Anne-Élisabeth Blateau (Scènes de ménage) méconnaissable : ce nouveau look qui la change complètement

Particulièrement connue pour incarner le rôle d'Emma dans la série à succès Scènes de ménages (diffusée sur M6), Anne-Élisabeth Blateau enchante les téléspectateurs depuis 2011. Toujours rieuse et prête à amuser la galerie, la comédienne de 46 ans est cependant peu active sur les réseaux sociaux. Mais, ce vendredi 20 janvier 2023, elle a tout de même fait une apparition remarquée sur le compte d'un autre comédien...

Il y a quelques heures, son ami et collègue Jean-Baptiste Shelmerdine (Nos chers voisins) s'est en effet emparé du réseau social pour y poster une toute nouvelle photo. Il s'y affiche radieux, en compagnie de la célèbre actrice. Et le moins que l'on puisse dire c'est que Anne-Élisabeth Blateau n'a plus du tout la même tête ! Aux oubliettes les cheveux mi-longs qui oscillent entre le roux et le brun foncé... la maman du petit Hadrien affiche désormais un joli carré blond. Souriants et complices, les deux acolytes paraissent on ne peut plus heureux. "On rigole, on rigole, mais on bosse aussi... 'Mère indigne' la série de et avec LA patronne Anne-Élisabeth Blateau, et moi qui joue son meilleur ami, sera bientôt sur vos écrans !", écrit l'acteur en légende de cette publication. C'est donc à l'occasion d'une journée de tournage que les deux comédiens ont posé ensemble.