Anne-Élisabeth Blateau (Scènes de ménages) : Ce que son contrat lui interdit

C'est en tant que spectatrice et "amoureuse de la comédie" qu'Anne-Élisabeth Blateau a pris part à la 23e édition du Festival de comédie de l'Alpe d'Huez, le 16 janvier 2020. Stressée et impressionnée l'an dernier, lorsqu'elle était venue défendre Jusqu'ici tout va bien, le film de Mohamed Hamidi, c'est cette fois-ci plus détendue que la comédienne de 43 ans a profité de ce rendez-vous mariant neige et cinéma. Pour autant, pas de session de ski au programme pour l'actrice, puisque son contrat le lui interdit.

"Je n'ai pas le droit. S'il m'arrive quelque chose, non, non, non. Dans mon contrat, c'est interdit, tout ce qui est saut en hauteur, tous les trucs où on peut se péter, quoi. Non, je n'ai pas le droit", nous a-t-elle expliqué. Même si elle ne le mentionne pas clairement, Anne-Élisabeth Blateau fait certainement référence à son contrat pour la série Scènes de ménages (M6) dans laquelle elle joue le personnage d'Emma depuis la saison 3. Un rôle qu'elle tient donc depuis maintenant neuf ans. Nul doute qu'une blessure à ski serait compliquée à gérer sur le tournage...