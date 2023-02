Anne-Élisabeth Lemoine a-t-elle pris "la grosse tête" ? Un ancien proche évoque leur relation...

S'il est médecin nutritionniste, Jean-Michel Cohen est aussi connu dans le monde de la télévision et pour cause : il a pour habitude de multiplier les interventions dans diverses émissions et ce, depuis de nombreuses années. Ainsi, l'homme de 63 ans s'est constitué un carnet de contacts assez copieux et entretient au maximum ses liens avec les personnalités de la télévision. Invité sur le plateau de Chez Jordan ce jeudi 2 février 2023, il a néanmoins révélé s'être brouillé avec une animatrice très connue...

"J'ai quelques copains dans la télé, des gens avec qui j'échange. Dans la télé, il n'y a pas trop d'amis finalement. Il y a une compétition permanente entre tous les présentateurs, mais j'ai quelques copains avec qui j'entretiens de bonnes relations. Il y a (Julien, ndlr) Courbet, Cyril (Hanouna, ndlr), (Jean-Marc, ndlr) Morandini, (Michel, ndlr) Drucker... Il y avait Babeth Lemoine aussi mais je la fréquente moins...", a-t-il lâché face à un Jordan De Luxe très curieux. "Pourquoi vous ne la voyez plus ? Elle a pris la grosse tête avec son émission?", a-t-il immédiatement demandé. Une question à laquelle Jean-Michel Cohen n'a pas hésité à répondre, notamment pour tempérer ces fameux bruits de couloirs...

Je ne la fréquente plus depuis deux ans

Si Anne-Élisabeth Lemoine a pris la grosse tête, le célèbre nutritionniste ne peut pas l'affirmer lui-même. "C'est la rumeur sur elle à l'heure actuelle. Moi, je ne peux pas la vérifier, parce que ça fait deux ans que je ne la vois pas. La rumeur c'est que tout le monde raconte, que Babeth aurait pris la grosse tête. C'est assez étonnant car, quand je la fréquentais, c'était une fille très simple, tout à fait à la portée de tout le monde", a-t-il assuré avant de se poser lui-même des questions : "Est-ce que c'est de la jalousie ou une façon de la sniper ? C'est possible..."

Néanmoins, Jean-Michel Cohen assure ne pas être en guerre avec l'animatrice. "Ce n'est pas qu'elle ne me calcule plus mais comme on ne travaille plus ensemble, je ne suis pas invité. On ne me voit plus ! Dans C à vous, elle m'a invité une ou deux fois, mais ça date maintenant", a-t-il expliqué. Une chose est sûre : il ne compte pas reprendre contact avec son ancienne amie. "J'ai un très bon copain qui me dit qu'il ne faut jamais demander. (...) C'est la vie qui va, qui vient...", a-t-il conclu.