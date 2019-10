Anne Marivin et Gad Elmaleh réunis pour une découverte olympique

Dans cinq ans, Paris vibrera pour les Jeux olympiques, un événement qui se prépare depuis un long moment déjà et qui a été marqué par un rendez-vous important le lundi 21 octobre 2019.

Après plusieurs jours de teasing, le comité Paris 2024 présidé par l'ancien champion de canoë Tony Estanguet a dévoilé le logo des Jeux olympiques. À cette occasion, une grande soirée a été organisée au Grand Rex, dans le 2e arrondissement de la capitale en présence de nombreux représentants du sport, mais aussi des personnalités issues d'autres univers : les comédiens Anne Marivin, Gad Elmaleh, Manu Payet ou encore la designer et décoratrice d'intérieur Sarah Lavoine (ex-femme du chanteur Marc Lavoine).

Le choix du Grand Rex ne doit rien au hasard puisque cette mythique salle parisienne est l'un des symboles de la période Art déco qui a inspiré le logo des Jeux olympiques.

C'est à 20h24 très précisément (pour Paris 2024) que le nouvel emblème a été présenté à Anne Marivin, Gad Elmaleh et les autres invités. "Aujourd'hui, on a envie d'un nouveau logo qui dise qui on est et quelle est notre vision, notre ambition", a expliqué Tony Estanguet sur la scène du Grand Rex, comme le rapporte L'Équipe dans son édition du 22 octobre.

Comme le démontre une vidéo publiée sur la page Instagram de Paris 2024, le logo rassemble trois symboles : une médaille d'or comme "un clin d'oeil au monde du sport", la flamme olympique et paralympique "symbole de l'énergie et du partage" et enfin Marianne qui "représente le meilleur de la France."