Anne Marivin : L'actrice est séparée de son compagnon Joachim Roncin

Il est l'heure de dire au revoir aux agents d'ASK... Ce 4 novembre 2020, France 2 diffuse les derniers épisodes de la 4e saison de la série Dix pour cent. Il faudra compter sur deux guest stars de luxe : l'actrice américaine Sigourney Weaver et le populaire Jean Reno. Quant à la terrible Élise Formain, transfuge de chez Starmedia, elle ne laissera pas que des bons souvenirs aux téléspectateurs... Son interprète, Anne Marivin, est loin de partager son côté fourbe mais, en revanche, elle aussi est désormais une femme seule qui élève ses enfants.

Dans les pages du magazine Gala, Anna Marivin a évoqué sa vie de maman et a révélé être séparée de son compagnon Joachim Roncin. Si on ne connait pas la cause de la rupture, ni la date à laquelle elle est survenue, l'actrice de 46 ans ne semble pas avoir gardé de rancoeur. D'ailleurs, elle avait eu l'occasion de dire la fierté qu'elle avait de partager la vie de cet homme, graphiste et directeur artistique ayant notamment travaillé pour le magazine Studio - diplômé de l'école de communication visuelle Atep. Ce dernier avait notamment imaginé le logo Je Suis Charlie.

"Ça a été vertigineux parce qu'effectivement il y avait une dichotomie entre ce que tous les Français ont vécu en regardant la télévision et ce qu'a vécu Joachim ; c'est-à-dire cette demande surabondante de la presse ! (...) J'étais très fière de lui parce que c'était un acte très spontané qui n'était pas destiné à être vu... Il l'a twitté à 400 followers... Je suis très fière que ce qu'il a ressenti lui, à titre personnel, ait pu parler à autant de gens", avait confié la comédienne à TV Mag en 2017.

Anne Marivin avait officiellement présenté son désormais ex-amoureux Joachim Roncin en 2008 lors de sa tournée promo pour le film Bienvenue chez les Ch'tis. Par la suite, ils avaient pris la pose ensemble à divers événements notamment au Festival de Cannes. Leur dernière apparition médiatique en duo remonte à octobre 2019 lors de la présentation du logo des JO 2024 de Paris. L'ancien couple a eu deux enfants : Léonard (11 ans) et Andréa (5 ans).