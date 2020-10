Anne Marivin victime d'une "charge mentale décuplée", elle dévoile sa vie de maman séparée

Pour cette 4e saison de Dix pour cent, l'équipe des agents d'ASK a recruté une concurrente... Anne Marivin a accepté de rejoindre la série à succès pour incarner le personnage Élise Formain, transfuge de chez Starmedia. Une femme prête à écraser tout le monde, qui se livre au fur et à mesure, confiant notamment avoir eu trois enfants de pères différents. De quoi faire écho avec la vraie vie de l'actrice.

Interrogée par Gala, l'actrice âgée de 46 ans a déclaré être une maman organisée "comme toutes les femmes qui ont des enfants et qui travaillent" et d'ajouter : "J'ai parfois l'impression d'être une patronne de PME, une charge mentale décuplée ! Je suis devenue une control freak. C'est ma façon de vivre parce que ça me rassure." Anne Marivin doit effectivement jongler entre ses tournages et ses enfants, elle qui est la maman Léonard (11 ans) et Andréa (5 ans). Deux enfants qu'elle élève seule puisqu'elle est séparée de leur papa, le graphiste Joachim Roncin qui a imaginé le logo Je Suis Charlie. Pour l'heure, si sa fille n'a pas encore très bien saisi son métier, son fils est plus à l'aise au point de pouvoir se montrer "très intransigeant" et lui dire sans détour quand il n'aime pas un de ses rôles !

Si elle refuse donc de devenir mère au foyer pour continuer à assouvir son désir d'actrice qui l'épanouit, Anne Marivin a forcément été obligée de s'organiser et cela passe inévitablement par l'aide de nounous, surtout quand elle tourne de nuit. "En revanche, l'avantage de mon métier, c'est qu'il me permet de longues périodes où je suis exclusivement avec mes enfants", ne manque-t-elle pas de préciser. Deux enfants qui ont pris l'habitude de ses absences et de ses retours. "Ce que j'essaie de leur faire comprendre, c'est en tout cas que je suis avec eux à 300 %", ajoute-elle.

