Anne Sila en couple : ses confidences inédites sur son quotidien "magnifique" aux côtés de sa moitié

Plus d'un an après sa victoire tant attendue à The Voice All Stars, Anne Sila enchaîne les projets musicaux et multiplie les interviews. Un mois tout juste après la parution de son nouvel album baptisé Madeleines, la jeune chanteuse renoue avec le succès et se dit plus épanouie que jamais. Il faut dire qu'en 2015, elle avait très mal vécu sa défaite au célèbre télé-crochet. Pour elle, son triomphe en 2021 fût comme une renaissance. Interrogée par le magazine Closer, elle s'est confiée sans filtre sur son travail mais aussi, et surtout, son couple dont elle ne parle presque jamais.

Il y a quelques années, Anne Sila révélait avoir été poignardée par son ex-compagnon. Très discrète depuis, la jeune femme de 32 ans prenait soin de garder le secret sur sa vie privée. Mais ce jeudi 22 décembre 2022, l'artiste a révélé être à nouveau en couple. "Je savoure les joies simples de la vie de couple. Ce quotidien est loin de mon idéal romantique, mais je le trouve magnifique", a-t-elle assurée auprès de nos confrères de Closer.

Je n'ai plus besoin de souffrance

Désormais en paix avec elle-même, la jeune chanteuse semble plus apaisée que jamais et prête à se laisser porter par l'amour, du moment qu'il est tendre et sincère. "Je n'ai plus besoin de souffrance pour prendre conscience de la valeur de ces moments et de ma chance. J'assume d'être la comique de service et j'accepte la peine quand elle revient", a-t-elle ajouté avec la tendresse qu'on lui connaît bien. Et quid de son avenir ? La jolie brune a une idée bien précise... "En 2023, je voudrais partir à New York, retenter, à deux, le rêve américain", a-t-elle révélé.

Si Anne Sila est aujourd'hui si bien dans sa tête et dans son corps, c'est aussi grâce à ses passages dans l'émission The Voice. Ce qu'elle y a appris avant tout, c'est la confiance en soi. Affronter son "meilleur ennemi" (c'est à dire elle-même), l'a aidé bien au-delà de ses aspirations professionnels. "Les règles d'un télécrochet imposent mise en concurrence et capacité d'abstraction. Dépasser la peur de l'autre, de l'erreur, de l'échec, c'est finalement combattre mon meilleur ennemi, moi-même" a-t-elle déclaré pour conclure. Une belle leçon de vie...