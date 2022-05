Anne-Sophie Lapix a été la cible d'un harceleur célèbre... condamné pour meurtre !

Elle est devenue l'une des figures les plus emblématiques de nos petits écrans. Tant et si bien qu'Anne-Sophie Lapix, qui fête ses 50 ans ce 29 avril 2022, aurait dû animer le débat d'entre deux tours des élections présidentielles, le mercredi 20 avril sur France 2 et TF1... si Emmanuel Macron et Marine Le Pen ne s'y étaient pas opposés. L'avantage d'une telle notoriété, c'est que la journaliste se voit confier des missions professionnelles de la plus haute importance. Mais la célébrité n'a pas toujours eu que du bon.

Durant l'été 2002, alors qu'elle présentait l'émission Sortie en salle sur la chaîne Cinéstar, Anne-Sophie Lapix avait subi un harcèlement très inquiétant de la part d'un étudiant. Après lui avoir envoyé de nombreux e-mails de menaces, Jean-Loup Hahn lui avait carrément fait parvenir une enveloppe contenant de la poudre blanche afin de faire croire à une dose d'anthrax. "C'était un canular, un rôle que je me donnais, pour occuper le temps" expliquait-il lors de son audition. Condamné à six mois de prison ferme à l'automne 2005, le jeune homme ne s'en était pas pris qu'à l'animatrice. Hélas.

Au début, j'étais amoureux, mais la frustration a pris le dessus

Au même moment, Jean-Loup Hahn était jugé pour une affaire encore plus sordide que celle subi par l'épouse d'Arthur Sadoun. Il était en détention provisoire pour l'assassinat d'une étudiante de 20 ans baptisée Julia Bastide. Amoureux, l'accusé avait envoyé des tonnes d'e-mails à sa victime pour lui décrire, avec détails, chaque tenue qu'elle portait chaque jour pour l'intimider. Il avait fini par perdre l'esprit, encore un peu plus, et a assassiné sa victime avec une carabine en pleine salle de cours, le 22 juin 2005. "Au début, j'étais amoureux, mais la frustration a pris le dessus", s'est-il défendu devant la présidente de la cour d'Assises d'Orléans. Condamné à perpétuité en 2007, Jean-Loup Hahn a finalement bénéficié d'un allègement de peine, pour un total de 30 ans de prison. L'histoire d'Anne-Sophie Lapix a connu une fin un peu plus heureuse...