Anne-Sophie Lapix brune au tout début de sa carrière : des images révélatrices retrouvées

Récemment, Nawell Madani a sorti sur Netflix sa première série appelée Jusqu'ici tout va bien. L'humoriste, qui a participé à l'écriture et la réalisation de la fiction, en est le personnage principal, celui de Fara, une journaliste pigiste pour une chaîne d'information qui rêve de présenter le journal.

Pour se glisser au mieux dans la peau de son personnage, Nawell Madani a expliqué s'être renseignée sur bon nombre de nos journalistes phares en France. C'est à ce moment-là qu'elle a fait une découverte sur Anne-Sophie Lapix, le visage du 20 heures de France 2. "Quand j'ai fait mes recherches, j'ai vu que plein de journalistes se teignaient en blondes pour y arriver et pas seulement les femmes d'origine maghrébine. Si on regarde Anne-Sophie Lapix, en début de carrière, elle était brune !", a-t-elle annoncé lors de son passage dans l'émission Quelle époque ! samedi soir. De quoi choquer Léa Salamé qui n'y croyait pas tellement. "Elle était châtain", a-t-elle alors voulu corriger son invitée. Mais Nawell Madani était sûre d'elle : "Non, si vous avez quelqu'un derrière, vous allez voir, elle était brune Anne-Sophie Lapix !"

Les débuts d'Anne-Sophie Lapix à 24 ans

Les équipes de Quelle Époque ! n'ont finalement pas mis la main sur une image de la journaliste de 50 ans mais, Purepeople.com l'a fait. En effet, à la suite de cette séquence, une petite recherche s'imposait. Et sur Youtube, des images parlantes sont disponibles. En 2014, lorsqu'Anne-Sophie Lapix était encore aux commandes de l'émission C à vous sur France 5, Pierre Lescure la mettait dans l'embarras en diffusant son tout premier journal télévisé datant de 1996 pour la chaîne TV8 Mont Blanc. À l'époque, elle était âgée de 24 ans et fraîchement diplômée de Sciences Po Bordeaux et du CFJ de Paris. Et comme l'a souligné Nawell Madani, elle était bel et bien brune ! (Voir notre diaporama).

Qu'elle se rassure, Anne-Sophie Lapix n'est pas la seule à avoir été interpellée sur sa jeunesse dans Quelle Époque !. Bruce Toussaint, invité de l'émission samedi, a lui aussi eu le droit à un petit retour en arrière. Ce fut l'occasion de le découvrir à l'âge de 21 ans, à ses tous débuts sur Canal+ et à une période où il était "mince".