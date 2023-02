Anne-Sophie Lapix "incroyable" face à l'épreuve, son mari frappé par le cancer mais grandement soutenu

Durant le mois de janvier, on apprenait que le mari d'Anne-Sophie Lapix, Arthur Sadoun, avait vaincu une tumeur cancéreuse des amygdales en cours de l'année 2022. L'homme d'affaire, qui est depuis 2017 le Président Directeur Général de l'entreprise multinationale spécialisée dans la communication Publicis, a réussi à venir à bout de cette maladie située au niveau de son cou grâce à un diagnostic précoce et des soins, faits de radiographie et de chimiothérapie à Paris, adaptés à son solide emploi du temps.

Une rude épreuve pendant laquelle il a toujours pu compter sur sa célèbre femme, qui partage sa vie depuis 2008 et avec qui il est marié depuis 2010. "C'est un combat que je trouve admirable. (...) Il y a une sorte de mise à nu quand vous parlez d'une chose aussi intime que la maladie. C'est courageux et cela fait bouger les choses. Il a transformé cette épreuve en leçon de vie et en volonté d'être utile. Je suis admirative de cela", déclarait-elle il y a quelques jours auprès de nos confrères de Télé-Loisirs.

Aujourd'hui, c'est Arthur Sadoun en personne qui prend la parole à ce sujet dans un entretien accordé au magazine Elle, paru ce jeudi 2 février. Il y a explique notamment que "plein de gens l'ont déconseillé de le faire (révéler sa maladie, ndlr)" mais il a pu compter sur le soutien sans faille et les bons conseils de sa femme.

"Anne-Sophie a été incroyable". Cet âpre combat lui a d'ailleurs inspiré une nouvelle démarche. En effet, l'homme d'affaires de 51 ans a depuis lancé son mouvement nommé "Working with Cancer", ayant pour but de lever les tabous sur cette maladie qui touche (ou va toucher) près d'une personne sur deux au cours de sa vie. Engrangeant au passage les approbations d'immenses entreprises internationales telles que L'Oréal, McDonalds, Google ou encore Walmart.

J'ai eu beaucoup de chance

"On ne peut pas avoir des employés qui vont au bureau après avoir reçu des rayons, qui prennent des vacances pour se faire discrètement opérer, ou cachent le cancer de leurs enfants ! Nous sommes tous concernés, directement ou indirectement", déclare-t-il notamment à ce sujet. "Je me devais de donner l'exemple (...) J'ai décidé de rendre ma maladie publique via un film interne. Je me suis demandé jusqu'au bout si ce n'était pas une connerie. Et puis j'ai vu tous ces témoignages affluer, la détresse, et en un instant, je suis passé d'une histoire personnelle à une cause qui me dépasse", poursuit Arthur Sadoun.

D'autant plus que si le mari d'Anne-Sophie Lapix a pu recevoir les soins adaptés à temps, ce n'est pas le cas de tout le monde. Et ça, Arthur Sadoun en a bien conscience. "J'ai eu beaucoup de chance : on a détecté mon cancer très tôt, le pronostic était excellent et j'ai été incroyablement bien soigné, soutenu. (...) J'ai eu un bol d'enfer, c'est pour ça que je dois être exemplaire".