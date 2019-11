Annette Bening : Très fière de son fils transgenre, Stephen

Couple mythique et glamour, ensemble depuis vingt-six ans et mariés depuis 1992, Annette Bening (61 ans) et Warren Beatty (82 ans) sont les heureux parents de quatre enfants : Stephen Ira (27 ans), Benjamin (25 ans), Isabel (22 ans) et Ella (19 ans).

Né Kathlyn, l'aîné de la fratrie avait affirmé très tôt qu'il n'était pas une fille mais bien un garçon. Malgré l'écrasante célébrité de ses parents, le jeune homme n'a jamais eu peur de prendre la parole pour s'affirmer tel qu'il est. Interviewée dans l'édition décembre/ janvier du magazine AARP, l'actrice est revenue sur la transition de son fils Stephen. "Il a accompli quelque chose de très difficile avec un style et une intelligence remarquable. C'est quelqu'un d'éloquent et de réfléchi et je suis très très fière de lui", a confié l'actrice.

Ses parents s'expriment régulièrement sur la fierté qu'ils ressentent pour lui. Déjà en février 2017, dans une interview accordé au journal The Guardian, Annette Bening avait glissé : "Je lui laisse la responsabilité de dire ce qu'il veut au sujet de sa vie. Je ne pense pas que ce soit juste de parler pour mes enfants, très honnêtement." Warren Beatty, quant à lui, avait confié à Vanity Fair, en octobre 2106 que son fils était un homme "révolutionnaire" : "C'est un génie et c'est mon héros, comme le sont tous mes enfants." Bien qu'il ait mis des années avant de soutenir le choix de son fils, ils s'entendent très bien depuis 2012.

Aux États-Unis, Stephen, qui est écrivain, est aussi une des figures de proue de la communauté LGBTQ+ et de la lutte contre la transphobie. En 2017, Stephen Ira a posté plusieurs clichés où on le voit prendre la pose torse nu, la poitrine marquée par les cicatrices de sa mastectomie bilatérale de réassignation sexuelle.