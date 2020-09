Annie Cordy : Les fans, parfois venus de loin, se recueillent sur son cercueil

Les amis d'Annie Cordy et des dizaines de fans se sont réunis à Cannes, auprès du cercueil de la chanteuse disparue, avant de célébrer ses obsèques. Samedi après-midi, la grande artiste belge décédée à l'âge de 92 ans aura droit à une belle cérémonie, en plein air et en chansons.

Pour l'instant, c'est dans une salle de la maison funéraire de l'Athénée, sur la Côte d'Azur, que de nombreuses personnes ont pris un instant afin de dire au revoir à Annie Cordy. Ils ont également pu signer un registre de condoléances, accessible à tous jusqu'à vendredi. Comme on peut le voir sur les photos de cette veillée, un portrait de la chanteuse avait été disposé près du livre d'or.

Comme le relate l'AFP, les premiers visiteurs, venus avec "des brassées de fleurs", ont pu admirer un portrait très sobre que l'artiste conservait dans son salon à Vallauris, aujourd'hui posé sur le cercueil. On la voit hilare sous ses mèches blondes, simplement vêtue d'une veste corail. Sur une autre photo, ses deux caniches, Fleecy et Fluffly, sont enroulés à son cou et un troisième portrait, façon de star de cinéma qu'elle était.

Un moment aussi difficile pour les fans, qui venaient parfois de loin pour dire adieu à leur idole. "Elle avait du panache (...) et toujours un sourire (...) J'ai été très triste quand j'ai su" pour sa mort, confie Xavier Pierre, 52 ans, belge comme Annie Cordy.

Pour Sylvianne Mansour, 67 ans, Annie Cordy était comme sa "deuxième grand-mère". "C'était une star et question scène, c'était la belle époque (...) Mon fils se mettait à genoux devant la télé et pleurait de joie quand elle chantait Frida oum papa et qu'il voyait ses deux nattes se soulever", s'est-elle souvenue, auprès de l'AFP.

Le samedi 12 septembre à 15h, une cérémonie en plein air se tiendra sur la Butte de Saint-Cassien, à Cannes. L'inhumation de l'immense chanteuse se déroulera ensuite au cimetière de L'Abadie. "Nous rendrons hommage à Annie en chansons. Il y a aura aussi des prises de parole. Cette cérémonie sera également publique, toujours avec distanciation", avait annoncé sa nièce, Michèle Lebon.