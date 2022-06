Anny Duperey a succombé à la chirurgie esthétique : ce qu'elle a fait à son visage

Ce mercredi soir, sur France 2, sera diffusé un nouvel épisode de la série événement La faute à Rousseau avec Charlie Dupont, le compagnon depuis plus de 20 ans de Tania Garbarski, et la célèbre et tant aimée Anny Duperey. Cette dernière, connue et reconnue pour son rôle de Catherine Beaumont dans la série culte Une famille formidable aux côtés de Bernard Le Coq, égaiera nos écrans de sa jeunesse éternelle. Un physique qu'elle n'a pas acquis par le seul fruit du hasard. En effet, elle avait expliqué à nos confrères de Gala avoir eu recours à la chirurgie esthétique.

Anny Duperey n'est pas du genre à faire des tabous. On se souvient, en 2017, que l'ex-femme de Bernard Giraudeau avait révélé être passée entre les mains du chirurgien. Un choix qui lui venait de son rôle dans Une famille formidable expliquait-elle. "J'ai fait lifter le cou et le bas du visage, mais j'ai gardé mes rides, révélait-elle. Je l'ai décidé parce qu'on me suggérait de plus en plus régulièrement de porter une petite écharpe sur le tournage d'Une famille formidable. Au bout d'un moment, ça devenait obsédant."

Pour autant, la comédienne de 74 ans ne fait pas des imperfections une maladie. Elle n'a d'ailleurs aucun problème avec son âge et ne cherche pas à le cacher. Facile à dire pour celle qui a séduit et est restée mariée 10 ans à un homme de 20 ans son cadet, Chris Campion. Mais il est vrai que celle qui ne veut plus d'hommes dans sa vie tenait tout de même à rester prudente sur le recours à la chirurgie qu'elle a surtout vue comme un moyen d'être épanouie dans son métier et de faire de fines retouches. "L'aurais-je fait si je n'avais pas été comédienne ? Je me pose la question. En tout cas, il n'était pas question de paraître plus jeune, de nier l'âge, mais juste de gommer quelque chose de disgracieux", rassurait-elle.

La faute à Rousseau, mercredi 1er juin à 21h10 sur France 2.