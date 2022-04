Anny Duperey célibataire : cherche-t-elle toujours l'amour ?

La comédienneAnny Duperey s'est livrée sur sa situation amoureuse dans l'émission Chez Jordan de Jordan de Luxe. A 74 ans, celle qui a interprété Catherine Beaumont pendant des années est revenue sur sa séparation avec l'écrivain, acteur et cinéaste, Bernard Giraudeau, décédé en 2010.

En effet, lorsqu'elle est interviewée sur cette période de sa vie (un mariage qui aura duré 18 ans et donné naissance à deux enfants, Gaël et Sara), la comédienne se souvient de sa séparation brutale et du regard désapprobateur de son entourage. "Personne n'a voulu que je me sépare de Bernard (...) mais quand ça arrive, les gens le prennent mal, on fait semblant de ne pas entendre. Les trois ans avant que je ne rencontre Cris Campion, tout le monde a fait semblant que non, je n'avais pas quitté Bernard. Je comprends parce qu'on était un couple assez exemplaire."

En 1993, Anny Duperey se remarie avec Cris Campion, l'acteur de Pirates de Roman Polanski, de près de 20 ans son cadet. Leur union durera 10 ans. Sur sa situation sentimentale actuelle, la comédienne n'y pense plus vraiment. "On en parle pas. Une vieille amie a eu un mot très jolie qui disait : 'ça va, j'ai été bien servie'. Je pense que ça fait un temps, j'ai eu deux couples magnifiques et puis ça va quoi. Je crois que je suis bien avec des amis, avec la famille, avec des frères. Vive les amis !" a-t-elle déclaré.

En 2019, elle évoquait déjà son attachement au célibat et à son métier. "Bon, sur le chapitre de l'amour, je dis souvent : 'la guinguette a fermé ses volets et quel repos !' Je ne veux plus d'homme dans ma vie (...) Le métier est un amant formidable. Comme le disait une vieille amie : 'j'ai été bien servie'. C'est mon état d'esprit" affirmait-elle. Anny Depurey sera cette année à l'affiche du film Les chemins de Pierre de Denis Imbert aux côtés de Jean Dujardin et Izïa Higelin.