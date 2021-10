Anny Duperey : Pourquoi elle a quitté Bernard Giraudeau après 18 ans d'amour

"C'était à mi-chemin entre une rencontre amoureuse et une complicité de comédiens". Voilà comment Anny Duperey décrivait sa relation avec Bernard Giraudeau. Pendant dix-huit ans, les deux comédiens ont vécu une belle vie de couple. "Nous avons bâti la maison ensemble, pendant les dix-huit ans qu'a duré notre histoire", confiait l'actrice à Paris Match.

Anny Duperey s'était déjà épanchée sur les raisons de leur rupture et de leurs désaccords. Dans les pages du magazine, elle décrivait "un homme très difficile" qui "n'aimait pas le bonheur" alors que leur vie familiale et professionnelle était épanouie. "Nous avions tout pour être heureux : de beaux enfants, du travail, de l'argent, et il trouvait que le bonheur était chiant. Il enrageait de tout. Il était très négatif tout le temps (...) Un jour, je me suis dit : 'je n'y arriverai pas', et je l'ai quitté", avait-elle raconté à Paris Match.

Cette rupture était voulue, mais toujours douloureuse pour la comédienne de 74 ans. "Je rêvais de couple dans la durée. De vivre tous les âges du couple, mais Bernard ne croyait pas au bonheur (...) Il aimait de loin, pas de près", déplorait-elle dans les pages de Gala.

Après la haine et l'indifférence, Anny Duperey a donné tout le soutien du monde à son ex-mari lorsqu'il a été atteint d'un cancer du rein depuis 2000, puis d'un cancer des poumons cinq années plus tard. Elle a été très présente dans ses dernières années de vie. "Nous avons tout clarifié et nous nous sommes retrouvés absolument en paix l'un envers l'autre. La maladie lui avait fait faire un parcours admirable. De cet être si sombre avaient émergé une clarté et une paix incroyables", avait-elle souligné.