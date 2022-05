Charlie Dupont marié depuis 20 ans : qui est Tania Garbaski, sa femme comédienne ?

Ce soir, sur France 2, est diffusé le premier épisode de la nouvelle saison de La faute à Rousseau. L'occasion pour les téléspectateurs de retrouver le duo de comédiens qui avait fait le bonheur de la première saison, à savoir Anny Duperey et Charlie Dupont. Alors que la première a déclaré, il y a peu, être très à l'aise dans son célibat, le second est le mari de la comédienne Tania Garbarski.

Charlie Dupont et Tania Garbarski sont en couple depuis plus de vingt ans. Les deux Belges se sont même mariés en 2001. Une histoire pourtant pas vraiment évidente à l'époque, en particulier pour l'actrice des Bracelets rouges. "J'étais déjà prise, il a fallu que je remette de l'ordre dans ma vie" expliquait-elle à Gala l'année passée. Un ménage qui s'est révélé payant puisque deux décennies plus tard, le couple respire toujours le bonheur. En témoignait le bel hommage du comédien à sa compagne à l'occasion de leur 20 ans de mariage.

"Il y a 20 ans j'épousais cette personne. Et par chance, elle faisait de même avec moi. Joyeux amour mon amour. Tania Garbarski (c'est elle). Merci aux témoins, rabbins, curés, derviches, amis, bonnes étoiles... sans qui tout ceci n'aurait pas été possible", avait écrit Charlie Dupont à sa tendre et chère avec une photo des deux amoureux s'embrassant sur une plage devant une montagne de bouées colorées.