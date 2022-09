Anny Duperey en toute franchise sur Jean-Paul Belmondo : "Le courant n'est pas passé entre nous !"

Figure emblématique des planches, des petits et grands écrans, Anny Duperey a cumulé des tas de souvenirs, depuis le début de sa carrière. Elle a côtoyé les talents les plus fous, devant et derrière les caméras, et conserve quelques instant difficiles... notamment durant l'année 1974, alors qu'elle tournait avec Jean-Paul Belmondo, pour Alain Resnais dans le film Stavisky, la comédienne s'était notamment frotté à un sacré challenge : jouer l'épouse d'un homme qu'elle ne pouvait absolument pas supporter.

Ils ont fini par partager une jolie amitié, et la disparition de l'acteur, le 6 septembre 2021, a été une épreuve. Mais à l'origine, Anny Duperey était complètement allergique à Jean-Paul Belmondo. "Je dois avouer que le courant n'est pas passé entre nous, explique la jeune grand-mère dans les colonnes du magazine Télé Star. Cela malgré ce que m'avait laissé entendre son ami, le maquilleur Charly Koubesserian, que je connaissais bien, et qui fut catastrophé du climat entre nous ! Jean-Paul était dans son époque 'gonflette'. Il avait quand même un rapport un peu misogyne avec les femmes, ce qui n'était pas ma tasse de thé. Il vivait alors avec une Italienne pulpeuse qui posait carrément ses seins sur la table (Laura Antonelli). Bref, disons qu'il aimait bien les femmes 'coussins', pour ne pas dire autre chose. Or, moi, j'étais une fille très libre, pas du tout 'poupée soumise'. Pour tout dire, je devais être le type de femme qui lui faisait peur."



Je suis allée le voir et lui ai dit à quel point nous avions été cons

Les choses étaient certes tendues entre ces deux-là sur le tournage du film Stavisky, mais le temps a fait son travail et apaisé les tensions. Des années plus tard, Anny Duperey a croisé Jean-Paul Belmondo à la sortie d'un théâtre et elle a pris son courage à deux mains pour tenter d'enterrer la hache de guerre. "Je suis allée le voir et lui ai dit à quel point nous avions été cons sur Stavisky, que c'était dommage que ça n'ait pas accroché, raconte-t-elle. Eh bien, à partir de ce jour-là, il est venu me voir à chaque fois que je jouais sur scène. Nous mangions souvent ensemble. Une grande amitié est née entre nous, qui ne s'est jamais démentie jusqu'à sa mort. On avait enfin passé l'âge de la séduction et des enfantillages !"

