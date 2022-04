Anny Duperey maman : Bernard Giraudeau l'a convaincue de tomber enceinte en une phrase !

Elle a souvent campé des rôles de mamans, notamment celui de Catherine Beaumont dans Une Famille Formidable de 1992 à 2018. Pourtant, Anny Duperey a refusé tout net, pendant très longtemps, l'idée de devenir mère elle-même. Si vous connaissez bien la comédienne, vous savez qu'elle a fini par avoir deux enfants, Gaël et Sara, en 1982 et en 1985, avec l'acteur Bernard Giraudeau. C'est ce dernier qui est parvenue à la convaincre de tomber enceinte... avec une simple phrase.



Si Anny Duperey n'avait pas envie d'être mère, c'est parce qu'elle restait marquée par la mort de ses parents, asphyxiés au monoxyde de carbone dans leur salle de bain, alors qu'elle n'avait avait que 8 ans. "J'étais du côté rompu de la chaîne, les liens étaient cassés, explique-t-elle sur le plateau de l'émission En Aparté, sur Canal+. J'avais eu une réaction assez brutale, en fait, en me disant 'Puisque c'est comme ça, vivons, mais ça se terminera avec moi'. Et c'est vrai que j'étais plus que réticente. L'idée de l'enfant me provoquait des crises. Renouer avec le danger de perte, avec des douleurs, peut-être une petite vengeance vis-à-vis des parents. Et Bernard a eu cette phrase : 'Le refus de l'enfant, à ce point-là, c'est une forme de suicide'. Et quand on aime les mots et qu'on les écoute bien... ces mots-là étaient tellement justes que j'ai tout de suite reconnu que c'était le suicide d'une lignée qui allait mourir avec moi."

J'ai même peut-être rompu trop tard

La force de la parole est parfois extraordinaire. Six mois après avoir eu cette conversation, Anny Duperey est tombée enceinte de Gaël, son aîné, à la surprise générale. L'actrice avait rencontré Bernard Giraudeau alors qu'ils jouaient, tous deux, dans la pièce de théâtre La Guerre de Troie n'aura pas lieu. Ils sont restés ensemble pendant dix-huit ans mais ont fini par se séparer, en 1991, malgré la naissance de Gaël et de Sara. "Nous avions tout pour être heureux, se souvenait-elle auprès de Paris Match. de beaux enfants, du travail, de l'argent, et il trouvait que le bonheur était chiant. Il enrageait de tout. Il était très négatif tout le temps. Un jour, je me suis dit : 'Je n'y arriverai pas', et je l'ai quitté. J'ai même peut-être rompu trop tard..."