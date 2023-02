Anouchka Delon : Coulisses de sa Saint-Valentin "cul-cul" avec Julien, un amour sur la durée

J'ai dû faire une interruption de grossesse

Amoureux depuis treiza ans, Anouchka Delon et Julien Dereims se sont déjà faits la plus belle des promesses en fondant ensemble une famille. Le 15 février 2020, ils ont accueilli un petit garçon qu'ils ont choisi de prénommer Lino - pour d'évidentes raisons ! - et qui célèbre donc, cette année, ses 3 ans. Avant de connaître un tel bonheur, les jeunes parents avaient dû affronter une épreuve terrible, comme Anouchka le révélait très récemment, en novembre 2022, dans les colonnes du journal suisse Le Matin. "Un an avant sa naissance, j'ai perdu un bébé, dévoilait-elle. Il était malade et j'ai dû faire une interruption de grossesse, car j'étais sur le point de faire une fausse couche". La route fut rude, mais le bonheur attendait sagement en bout de course...