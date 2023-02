Anouchka Delon : Vacances à la montagne en famille, adorable cliché de son fils Lino avec son papa adoré

C'est une photo beaucoup trop craquante que vient de poster Anouchka Delon dans sa story Instagram ce dimanche 5 février. On y aperçoit notamment son mari Julien Dereims et leur fils Lino, qui soufflera sa 3e bougie dans quelques jours, en train de s'amuser dans la neige. Le petit garçon, dans une adorable doudoune bleue associée à un bonnet à pompon, semble tenir la main de son papa.

Et comme dit le proverbe : "une image vaut mille mots". C'est notamment pour cette raison que l'actrice de 32 ans s'est contentée d'ajouter un emoji en forme de coeur à ce cliché. Un geste qui en dit long sur le profond et sincère amour qu'elle porte pour ces deux hommes qui illuminent son quotidien. À noter que dans la foulée, la fille d'Alain Delon a partagé une autre story, cette fois-ci sous la forme de vidéo, dans laquelle père et fils se tiennent à nouveau la main, mais cette fois-ci en marchant vers l'horizon. Une séquence initialement partagée par l'acteur, mais repostée ensuite par sa dulcinée.

Il est fasciné par le petit

En janvier dernier, c'est de nouveau au ski, à Megève plus précisément, qu'Anouchka Delon partageait des photos de famille sur le réseau social, en apparaissant cette fois-ci dessus aux côtés de son mari et de son fils. "Ma vie, ma fierté, ma joie", avait-elle notamment déclaré. Pour rappel, la jolie brune ne se confie que très rarement sur sa petite famille. En novembre dernier, dans les pages du journal suisse Le Matin, elle revenait sur le contexte "difficile" dans lequel elle a accueilli son enfant avec son chéri : "Un an avant sa naissance, j'ai perdu un bébé. Il était malade et j'ai dû faire une interruption de grossesse, car j'étais sur le point de faire une fausse couche".

Une période compliquée qui appartient désormais au passé pour le couple, qui se réjouit d'avoir un adorable petit garçon à leur côté. Un enfant qui plait d'ailleurs beaucoup à son célèbre grand-père Alain Delon. "Il est fasciné par le petit. Il le trouve beau et répète qu'il grandit trop vite. Je pense que ça lui donne beaucoup de vitalité et d'énergie", avait-elle déclaré lors de cette interview, de quoi certainement la ravir.