Anouchka Delon : Sortie au grand air avec bébé, la jeune maman radieuse

Anouchka Delon et son amoureux sont installés en Suisse, précisément à Genève. Cette sortie sans véritable contrainte pourrait bien ne pas se reproduire de si tôt puisque le pays a annoncé un semi-reconfinement de six semaines dès ce lundi 18 janvier. Au programme : télé-travail obligatoire, fermeture des commerces non essentiels, limitation des groupes à 5 personnes... En revanche, nos voisins ne semblent pas adhérer à l'idée d'un couvre-feu.

Anouchka Delon, que l'on a récemment vue dans I Love You Coiffure sur TF1, avait fait des confidences sur son rôle de maman en avril dernier. "On se dit qu'on a plutôt une chance d'avoir tout notre temps avec lui. Pour nous, c'est un peu un moment suspendu, hors du temps. On était censé bosser mais tout a été décalé à cause de tout ce qui se passe. Tu te dis que c'est du temps que tu n'auras pas à rattraper plus tard, c'est vraiment du temps passé avec son enfant", avait-elle déclaré sur les ondes de OneFM.