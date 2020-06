Ansel Elgort accusé d'agression sexuelle sur mineure : "C'était consentant"

Sa réaction n'a pas tardé ! Ansel Elgort s'est exprimé concernant l'accusation d'agression sexuelle sur mineure à son encontre. Il a bien eu une relation avec la victime présumée, un rapport consentant selon l'acteur, qui pense qu'elle se venge de leur rupture.

C'est sur Instagram, où il compte plus de 10 millions d'abonnés, qu'Ansel Elgort a commenté l'accusation d'agression sexuelle dont il fait l'objet. L'acteur de 26 ans, vu dans Divergente et Nos étoiles contraires notamment, y a publié une note écrite dans laquelle il donne sa version des faits. Ansel a bien connu la jeune femme, Gabby. Ils ont eu une courte relation et des rapports sexuels consentis selon lui.

"Je n'ai jamais agressé et n'agresserai jamais personne. Ce qui est vrai est qu'en 2014 à New York, quand j'avais 20 ans, Gabby et moi avons eu une relation tout à fait consentante, brève et légale, explique @ansel. Malheureusement, je n'ai pas bien géré la rupture. J'ai arrêté de lui répondre, ce qui est quelque chose d'immature et de cruel à faire à quelqu'un. Je sais que mes excuses tardives ne me déchargent pas de mon comportement inacceptable, quand j'ai disparu."

Ansel Elgort ajoute et conclut : "En repensant à mon attitude, je suis dégoûté et j'ai profondément honte de la manière dont j'ai agi. Je suis profondément désolé. Je sais que je dois continuer à apprendre, et cultiver mon empathie."