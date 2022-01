Anthony Kavanagh victime d'un nouveau coup dur : "Son médecin lui interdit de prendre l'avion..."

L'humoriste québécois de 52 ans Anthony Kavanagh est contraint de reporter son spectacle prévu à la Comédie de Toulouse ce mercredi 19 janvier. En effet, l'ancien animateur des NRJ Music Awards devait y défendre son nouveau spectacle Happy.

Anthony Kavanagh, qui avait donné sa voix pour le film animé Vaiana avait pourtant hâte de se produire à nouveau sur scène. C'est l'une des responsables du théâtre Isabelle Jeulin qui a annoncé l'annulation du spectacle pour des problèmes de santé du comédien.

"Anthony Kavanagh devait venir mercredi. On a été appelés par la production, malheureusement il a une pneumonie, donc son médecin lui interdit de prendre l'avion et bien sûr de jouer, parce que ça demande beaucoup d'efforts" a-t-elle déclaré au micro de France bleu.

Néanmoins, le papa de Mathis, 12 ans et Alice, 5 ans ne compte pas annuler son spectacle, comme le révèle Isabelle Jeulin : "C'est un report, on est en train de choisir une date, on ne le sait que depuis hier. On est en train de voir avec le producteur qui est en train de recaler toute sa tournée française." "Ça sera en février ou en mars, donc c'est très proche" a-t-elle ajouté.

Ce n'est pas le premier souci de santé auquel est confronté le comédien, déjà victime d'une embolie pulmonaire en Nouvelle-Calédonie en décembre 2017 qui l'avait contraint d'annuler plusieurs dates.

"Son état de santé nécessite un repos complet et contre-indique toutes ses activités durant une semaine jusqu'à réévaluation de son état clinique. Il lui est fortement déconseillé de prendre l'avion" avait alors expliqué le personnel médical à France info.

Un mois plus tard, en janvier, cette fois en France avant de rencontrer les niçois, la sentence était tombée : "A la demande du médecin, et malgré toute la volonté d'Anthony, son état physique ne lui permet pas de reprendre le chemin de la tournée, lui obligeant à reporter toutes les représentations en France durant le mois de janvier."

A l'heure actuelle Anthony Kavanagh n'a toujours pas commenté ces informations.